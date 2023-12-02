Боевые корабли Тихоокеанского флота России прибыли во вьетнамский порт Камрань

Об этом пишет ТАСС.Отмечается, что в церемонии встречи кораблей приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при российском посольстве во Вьетнаме.
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