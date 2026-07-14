Рекордное количество холодильного оборудования и более 10 000 человекоподобных роботов в 90 стран мира отгрузил Китай по итогам первого полугодия 2026

По данным Главного таможенного управления КитаяЛу Далян, пресс-секретарь Главного таможенного управления Китая и директор Департамента статистики и анализа, заявил, что на фоне экстремальной жары, экспорт холодильного оборудования, такого как кондиционеры, электрические вентиляторы и холодильники, в первом полугодии этого года составил 107,91 миллиарда юаней.