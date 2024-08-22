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Врач Николаева предупредила о вреде гречки в вечернее время

Врач Николаева предупредила о вреде гречки в вечернее время

Гречка обладает множеством витаминов и полезных микроэлементов. Однако есть и причины, по которым этой крупой нельзя злоупотреблять, рассказала РИА Новости врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.

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