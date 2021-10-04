Северное полушарие ждёт очень суровая зима, которая вызовет глобальный кризис

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекОбществоСеверное полушарие ждёт очень суровая зима, которая вызовет глобальный кризисНикто до сих пор не научился контролировать погоду. Однако делать более-менее точные прогнозы синоптики уже умеют.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ФедосеевоблЯдЯнение наступило..Wlad WladКороче, синоптики утверждают - "Что будет один Бог знает".Vladimir LioubimcevНе приведи среди зимы оттепели начнутся, опять с кровли потечет... Блин!! УКашка ни хрена не делает, живешь, как в аду... Как зима подходит, нервное мандраже начинается...Комментировать
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