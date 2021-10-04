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  • Vladimir Lioubimcev
    Не приведи среди зимы оттепели начнутся, опять с кровли потечет... Блин!! УКашка ни хрена не делает, живешь, как в ад...Северное полушари...
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Северное полушарие ждёт очень суровая зима, которая вызовет глобальный кризис

Северное полушарие ждёт очень суровая зима, которая вызовет глобальный кризис

Никто до сих пор не научился контролировать погоду. Однако делать более-менее точные прогнозы синоптики уже умеют.

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Сергей Федосеев
облЯдЯнение наступило..
Wlad Wlad
Короче, синоптики утверждают - "Что будет один Бог знает".
Vladimir Lioubimcev
Не приведи среди зимы оттепели начнутся, опять с кровли потечет... Блин!! УКашка ни хрена не делает, живешь, как в аду... Как зима подходит, нервное мандраже начинается...

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