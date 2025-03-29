В Тамбове завершили строительство временной перемычки на Цне

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов проверил реконструкцию плотины в районе Пригородного леса, где были завершены работы по сбору временной перемычки, которая позволит обеспечить должный уровень воды на этот сезон.
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