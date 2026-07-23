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Царьград

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МВД России предупреждает: мошенники крадут данные через QR-коды

МВД России предупреждает: мошенники крадут данные через QR-коды

Мошенники на вокзалах и в аэропортах обманывают пассажиров через QR-коды, обещая скидки в duty-free. МВД России предупреждает: избегайте сканирования кодов от незнакомцев и проверяйте сайты, чтобы не стать жертвой кражи данных.

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