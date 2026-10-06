Израиль усиливает предупреждения для граждан за рубежом к годовщине 7 октября

В преддверии третьей годовщины трагических событий 7 октября 2023 года Национальный штаб безопасности Израиля (מל"ל, NSC) выступил с официальным предупреждением для израильтян и евреев, находящихся за границей, подчеркнув резкое усиление угрозы терактов и беспорядков .