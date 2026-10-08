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FiNE NEWS

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Канье Уэст «заработал» на пустых концертах: как 20 млн долларов превратились в головную боль

Представьте: вы покупаете билеты на концерт суперзвезды, ждёте его с нетерпением, а потом узнаёте, что шоу не состоится.

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