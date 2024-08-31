Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Гнать упыря поганой метлой!». Сеть бушует от нового предательства Меладзе

«Гнать упыря поганой метлой!». Сеть бушует от нового предательства Меладзе

Валерий Меладзе.20,2K прочтений Сегодня Похоже ненависть к России и желание примкнуть к стану иноагентов не дает покоя Валерию Меладзе.

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Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Братишки должны забыть о своих концертах в России! Россия достойна лучших!
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15 час.
Людмила Полищук
Так обычно и бывает: тот, кто кого-то &quot;имеет&quot;, манипулирует, тот этого &quot;кого-то&quot; и ненавидит. Особенно мерзко, когда манипулируют через обольщение... Поэтому каждому человеку будет полезно различать, где действительно тёплое отношение, а где тебя хотят поиспользовать, а потом ещё и облить грязью. Информация для размышления...
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14 час.

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