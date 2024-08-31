«Гнать упыря поганой метлой!». Сеть бушует от нового предательства Меладзе

Людмила Полищук

Так обычно и бывает: тот, кто кого-то "имеет", манипулирует, тот этого "кого-то" и ненавидит. Особенно мерзко, когда манипулируют через обольщение... Поэтому каждому человеку будет полезно различать, где действительно тёплое отношение, а где тебя хотят поиспользовать, а потом ещё и облить грязью. Информация для размышления...