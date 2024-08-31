Валерий Меладзе.20,2K прочтений Сегодня Похоже ненависть к России и желание примкнуть к стану иноагентов не дает покоя Валерию Меладзе.
«Гнать упыря поганой метлой!». Сеть бушует от нового предательства Меладзе
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Светлана Касьянова
Братишки должны забыть о своих концертах в России! Россия достойна лучших!
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15 час.
Людмила Полищук
Так обычно и бывает: тот, кто кого-то "имеет", манипулирует, тот этого "кого-то" и ненавидит. Особенно мерзко, когда манипулируют через обольщение... Поэтому каждому человеку будет полезно различать, где действительно тёплое отношение, а где тебя хотят поиспользовать, а потом ещё и облить грязью. Информация для размышления...
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14 час.
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