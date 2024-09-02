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Царьград

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В Новосибирске в ходе рейда на Хилокской изъяли автомобиль и цветы

В Новосибирске в ходе рейда на Хилокской изъяли автомобиль и цветы

Мэрия Новосибирска продолжает рейды по незаконной торговле.В Новосибирске мэрия провела очередной рейд на улице Хилокской по пресечению торговли в неустановленных местах.

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