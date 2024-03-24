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Синоптики рассказали о туманах в европейской части России

Синоптики рассказали о туманах в европейской части России

Синоптики предупреждают о продолжающихся туманах в центральной Европейской России. Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщает, что густой туман может сохраняться до 12:00 дня.

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