Steak Lovers
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Steak Lovers

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Жаркое «Луковое». Простой способ сделать сочным любое мясо и курицу

Жаркое «Луковое». Простой способ сделать сочным любое мясо и курицу

Для приготовления этого блюда вам понадобятся только самые недорогие продукты, курица и лук. Сам рецепт очень прост, но результат порадует всю семью: после обжарки курица с хрустящей корочкой отправляется томиться под луковой подушкой, что придает мясу еще и невероятную сочность.

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