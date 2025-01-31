Жаркое «Луковое». Простой способ сделать сочным любое мясо и курицу

Для приготовления этого блюда вам понадобятся только самые недорогие продукты, курица и лук. Сам рецепт очень прост, но результат порадует всю семью: после обжарки курица с хрустящей корочкой отправляется томиться под луковой подушкой, что придает мясу еще и невероятную сочность.