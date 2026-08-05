iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

«Квант» — единственный российский производитель телевизоров, включенных в реестр Минпромторга — банкрот, но на его активы нашелся покупатель

«Квант» — единственный российский производитель телевизоров, включенных в реестр Минпромторга — банкрот, но на его активы нашелся покупатель

NexTouch может купить активы «Кванта» за 1-1,5 млрд рублейКомпания NexTouch подтвердила планы по приобретению активов обанкротившегося завода «Квант», который был единственным производителем телевизоров, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии