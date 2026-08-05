«Квант» — единственный российский производитель телевизоров, включенных в реестр Минпромторга — банкрот, но на его активы нашелся покупатель

NexTouch может купить активы «Кванта» за 1-1,5 млрд рублейКомпания NexTouch подтвердила планы по приобретению активов обанкротившегося завода «Квант», который был единственным производителем телевизоров, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.