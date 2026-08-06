Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Оперативники задержали в Саратовской области троих бутлегеров за производство и сбыт сомнительной водки и коньяка

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из межмуниципального управления «Энгельсское» при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность троих бутлегеров, которые занимались кустарным производством и сбытом немаркированного крепкого алкоголя в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии