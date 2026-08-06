Оперативники задержали в Саратовской области троих бутлегеров за производство и сбыт сомнительной водки и коньяка

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из межмуниципального управления «Энгельсское» при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность троих бутлегеров, которые занимались кустарным производством и сбытом немаркированного крепкого алкоголя в регионе.