Оперативники задержали в Саратовской области троих бутлегеров за производство и сбыт сомнительной водки и коньяка

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из межмуниципального управления «Энгельсское» при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность троих бутлегеров, которые занимались кустарным производством и сбытом немаркированного крепкого алкоголя в регионе.
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