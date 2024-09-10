Мадуро после ареста воздушного судна обозвал главу Доминиканы Абинадера бандитом

Глава Боливианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро, реагируя на изъятие своего воздушного суда в Доминикане властями Соединенных Штатов назвал доминиканского лидера Луиса Абинадера воришкой и жуликом.
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