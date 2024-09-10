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Мадуро после ареста воздушного судна обозвал главу Доминиканы Абинадера бандитом

Мадуро после ареста воздушного судна обозвал главу Доминиканы Абинадера бандитом

Глава Боливианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро, реагируя на изъятие своего воздушного суда в Доминикане властями Соединенных Штатов назвал доминиканского лидера Луиса Абинадера воришкой и жуликом.

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