Глава исполкома Российского союза боевых искусств по РТ провел мастер-класс в Чистополе

Автор: Дмитрий Киселев Фото: филиал Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, член общественного совета Министерства спорта Татарстана, автор системы подготовки «Прикладные боевые искусства» Александр Даренков провел мастер-класс для воспитанников чистопольского спортивного клуба «Авангард».
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