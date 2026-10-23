Когда бизнес начинает расти, бухгалтерия быстро перестает быть «второстепенной задачей». Документы накапливаются, сроки отчетности поджимают, а любая ошибка может обернуться штрафом или лишними вопросами со стороны налоговой.
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