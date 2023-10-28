Правительство РФ окажет грантовую помощь предпринимателям новых регионов

В этом году на программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 млн рублей.
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