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По реке Ишим несет трупы животных и мусор

По реке Ишим несет трупы животных и мусор

ИШИМСКИЙ РАЙОН, 23 апреля, ФедералПресс. Власти проверили жалобы на загрязненную реку. Сначала глава местного сельского поселения отрицала возможный размыв свалки в районе деревни Воронина, однако все подтвердилось.

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