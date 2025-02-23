Сливко о допуске до международных стартов: «Не вникаю в эти новости и просто жду, когда нас допустят»

– Вы следили за высказываниями Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что в данный момент возвращение россиян и белорусов не рассматривается, но они ждут окончания боевых действий и возвращения наших стран? – Если честно, я не вникаю в эти новости и просто жду, когда нас допустят.