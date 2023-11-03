Два жителя Новосибирской области занимались фиктивной регистрацией мигрантов

Фигуранты оформляли фиктивные документы, а также выступали работодателями для иностранцев.В Новосибирске следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону, совместно с Пограничным управлением ФСБ выявили и задержали организованную группу, которая занималась фиктивной регистрацией нелегальных мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии