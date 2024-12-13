Донецк наводнен беженцами с освобожденных территорий

В столице ДНР увеличивается число беженцев с освобожденных территорий. Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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