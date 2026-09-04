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Татар-информ

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Каждый пятый казанец стесняется просить подарки дороже 50 тысяч

Каждый пятый казанец стесняется просить подарки дороже 50 тысяч

Жители Казани при составлении вишлистов чаще всего скрывают желания, связанные с автомобилями, недвижимостью, дорогими украшениями и нижним бельем.

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