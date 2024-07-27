В Нижнекамске планируют открыть IT-парк в здании автовокзала

26 июля состоялось совещание с участием депутата Госдумы Айдара Метшина, представителей городской администрации, градообразующих предприятий, а также министерств цифрового развития и промышленности Татарстана и IT-компаний, передает «НТР 24«.
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