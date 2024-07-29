Самонакормленные женщины

«Я много раз замечал, что во многих кафе, независимо от дней недели, сидят одни девушки и женщины. Да и сегодня я ехал с работы, зашёл в одно кафе и увидел, что там было много женщин и всего два мужчины (не считая меня).
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