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Депутат Никитин: для максимальной пенсии хватит зарплаты в 230 тысяч рублей

Депутат Никитин: для максимальной пенсии хватит зарплаты в 230 тысяч рублей

Зарплата выше 230 тысяч рублей не влияет на накопление пенсионных баллов.Депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин назвал зарплату, с которой в 2025 году начисляется максимальное количество пенсионных баллов.

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