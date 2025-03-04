Депутат Никитин: для максимальной пенсии хватит зарплаты в 230 тысяч рублей

Зарплата выше 230 тысяч рублей не влияет на накопление пенсионных баллов.Депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин назвал зарплату, с которой в 2025 году начисляется максимальное количество пенсионных баллов.