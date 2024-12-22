"Хабр": ускоритель YouTube "ЮБуст" был украден у разработчиков

Команда разработчиков браузерного расширения "ЮБуст" для ускорения работы YouTube объявила о том, что их продукт был украден, и попросила пользователей прекратить его использование и помочь в блокировке проекта в экосистеме Google.
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