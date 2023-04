Михаил Галустян получил гражданство Армении

Михаил Галустян получил гражданство АрменииSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругойSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругойSlide image for gallery: 11638 | Михаил ГалустянSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругойSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругой и детьмиSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругойSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругойSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругой и детьмиSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругойSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругой и детьмиSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругой и детьмиSlide image for gallery: 11638 | Михаил ГалустянSlide image for gallery: 11638 | Михаил ГалустянSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с супругойSlide image for gallery: 11638 | Михаил Галустян с дочкойSlide image for gallery: 11638 | Михаил ГалустянSlide image for gallery: 11638 | Михаил ГалустянМОСКВА, 3 апр — РИА Новости.