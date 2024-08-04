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Биткоин упал ниже отметки $60 000 и может продолжить падение Биткоин упал ниже ...

Биткоин упал ниже отметки $60 000 и может продолжить падение Биткоин упал ниже ...

Биткоин упал ниже отметки $60 000 и может продолжить падениеБиткоин упал ниже отметки в $60 000 в начале торгов в США в воскресенье на фоне массовой распродажи на криптовалютном рынке, продолжающейся четвёртый день, пишет CoinDesk.

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