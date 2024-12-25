MK.RU: офицер ВСУ три месяца держал в рабстве женщину в Херсонской области

Украинский военный на протяжении трех месяцев держал в рабстве жительницу Херсонской области.Украинский офицер из 121-й отдельной бригады теробороны ВСУ похитил 30-летнюю местную жительницу села Суханово Береславского района Херсонской области, сообщил «Московский комсомолец».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии