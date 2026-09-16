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AntennaDaily

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Почему все снова хотят одеваться как героини ромкомов 1990-х

Почему все снова хотят одеваться как героини ромкомов 1990-х

Белла Хадид выходит в архивной Prada, а вместе с ней возвращается не просто мода на 1990-е, но и целый женский персонаж — немного небрежный, романтичный, самостоятельный и будто бы оказавшийся в Нью-Йорке совершенно случайно.

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