ФОТО: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS ГЕНЕРАЛ ДОПУСТИЛ НОВЫЕ ПОСАДКИ В МИНОБОРОНЫ: "УЖЕ НЕ ПРОСТО КОРРУПЦИЯ, А ОПГ" Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов допустил новые посадки в минобороны: "Уже не просто коррупция, а ОПГ".