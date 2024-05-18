ФОТО: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS ГЕНЕРАЛ ДОПУСТИЛ НОВЫЕ ПОСАДКИ В МИНОБОРОНЫ: "УЖЕ НЕ ПРОСТО КОРРУПЦИЯ, А ОПГ" Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов допустил новые посадки в минобороны: "Уже не просто коррупция, а ОПГ".
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