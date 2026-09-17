Финансирование языкового омбудсмена на Украине увеличат вдвое

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Правительство Украины внесло в Верховную раду проект государственного бюджета на 2027 год, который предполагает увеличение почти вдвое финансирования аппарата уполномоченного по защите государственного языка.
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