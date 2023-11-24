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Трепову доставили на очередное заседание суда по делу о теракте

Трепову доставили на очередное заседание суда по делу о теракте

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили на очередное заседание в здание 1-го Западного окружного военного суда.

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