Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    «Россия не занимается национализацией частного жилья в Мариуполе. Правительство ДНР не раз опровергало подобные вброс...Фейк: Россия опус...
  • alik3456 Джексон
    Всё добро выносили пленные хохлы и грузилось в грузовой поезд. Кое как уложились в 64 платформы...Фейк: Россия опус...
  • Борис Выдрин
    Сказано про мозги очень верно. Вначале их надо иметь, чтобы так вольно сравнивать спорт с СССР. КАждый должен занимат...Восприятие меняющ...

Восприятие меняющейся реальности

Восприятие меняющейся реальности

Всю свою жизнь я воюю с косностью и инерционностью мышления. Огромное количество людей свято уверено, что «если так было раньше, то так же будет и дальше».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Alex
А конкретно по сказанному есть возражения, или вы только личностью автора недовольны?
Ответить
14 час.
Борис Выдрин
Конкретно? Crg
Ответить
14 час.
БВ
Борис Выдрин
Сказано про мозги очень верно. Вначале их надо иметь, чтобы так вольно сравнивать спорт с СССР. КАждый должен заниматься своим, если нет понятий  иной теме, тем более мозговых извилин.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх