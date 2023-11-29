Всю свою жизнь я воюю с косностью и инерционностью мышления. Огромное количество людей свято уверено, что «если так было раньше, то так же будет и дальше».
Восприятие меняющейся реальности
Комментарии
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A
Alex
А конкретно по сказанному есть возражения, или вы только личностью автора недовольны?
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14 час.
Борис Выдрин
Конкретно? Crg
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14 час.
БВ
Борис Выдрин
Сказано про мозги очень верно. Вначале их надо иметь, чтобы так вольно сравнивать спорт с СССР. КАждый должен заниматься своим, если нет понятий иной теме, тем более мозговых извилин.
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14 час.
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