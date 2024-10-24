Новый российский отряд начал работу на территории Курской области

Добровольцы отряда «Барс-Курск» впервые приступили к выполнению задач на территории Курской области. До этого бойцы проходили подготовку на полигонах в тыловой зоне, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.
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