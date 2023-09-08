Popcaketv

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Добился своего! Галкин* едет в Казахстан со своим концертом

Добился своего! Галкин* едет в Казахстан со своим концертом

Максим Галкин* уже больше года живет со своей женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиле. На территорию России въезд ему запрещен, но бывший ведущий Первого канала не унывает от запрета Родины, и катается по разным странам с авторской программой.

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