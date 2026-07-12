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Закон, порядок, государство

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Пришла очередь Зеленского: изменение статуса СВО делает просроченного легальной целью

Действия Запада превратили СВО в войну, и это многое меняет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Вести» сделал резкое заявление о смене сущности конфликта на Украине, фактически признав переход от специальной военной операции к полноценной войне.

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