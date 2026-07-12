Действия Запада превратили СВО в войну, и это многое меняет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Вести» сделал резкое заявление о смене сущности конфликта на Украине, фактически признав переход от специальной военной операции к полноценной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии