Пришла очередь Зеленского: изменение статуса СВО делает просроченного легальной целью

Действия Запада превратили СВО в войну, и это многое меняет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Вести» сделал резкое заявление о смене сущности конфликта на Украине, фактически признав переход от специальной военной операции к полноценной войне.