Глава МЧС России Александр Куренков: в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков дал поручение направить в Турцию дополнительную группировку спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков дал поручение направить в Турцию дополнительную группировку спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Свежие комментарии