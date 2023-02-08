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Глава МЧС России Александр Куренков: в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков дал поручение направить в Турцию дополнительную группировку спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

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