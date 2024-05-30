FT: Чехия не сможет отправить снаряды Киеву в срок из-за низкого качества

Около половины снарядов, приобретенных чешским производителем по инициативе властей страны в Африке и Азии для отправки на Украину, оказались некачественными и не могут быть отправлены в срок, пишет газета Financial Times.
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