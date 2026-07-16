«Ак Барс» попрощался с Яшкиным. Форвард перейдет в «Шанхай»

« Ак Барс » объявил об уходе Дмитрия Яшкина из команды в связи с истечением срока контракта. «Благодарим Диму за игру, самоотдачу, вклад в победы и незабываемые эмоции! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении клуба.
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