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Мировое обозрение

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Песков напомнил о выводах США об отсутствии влияния РФ на выборы

Песков напомнил о выводах США об отсутствии влияния РФ на выборы

Тема «российского вмешательства» в американские выборы снова всколыхнула информационное поле. Сначала Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, называет РФ «противником», который якобы угрожает системам голосования.

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