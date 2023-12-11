Обычай «трокоси», зачем в Африке девочек отдают в сексуальное рабство

В древние времена обычай жертвовать свою дочь могущественному божеству был очень распространен. О тех временах нам напоминают сказки и легенды, в которых девушек отдают на съедение драконам или в услужение магам.
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