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Царьград

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Более 1 тысячи заявок на курс «Международная журналистика» от RT Academy

Более 1 тысячи заявок на курс «Международная журналистика» от RT Academy

RT Academy отобрала 500 участников из Южной Азии на онлайн-курс «Международная журналистика». Программа включает более 40 видеолекций и вебинары с экспертами RT, охватывая темы от работы в кадре до полного цикла производства новостей.

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