«Бешеный Иван»: почему американцы так боялись русских подлодок

Во время Холодной войны советские атомные подлодки находились под постоянным наблюдением сил НАТО. Вполне обычный для русских подводников «манёвр уклонения от слежки» западные коллеги окрестили Crazy Ivan (в переводе «сумасшедший Иван», «бешеный Иван» или «Иван-Дурак»).