Калужанке грозит срок за мошенничество при получении маткапитала

36-летняя жительница Калужской области обманным путем завладела более чем 450 тысячами рублей материнского капитала и потратила их на свои нужды36-летняя жительница Калужской области обманным путем завладела более чем 450 тысячами рублей материнского капитала и потратила их на свои нужды.