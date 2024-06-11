Калужанке грозит срок за мошенничество при получении маткапитала

36-летняя жительница Калужской области обманным путем завладела более чем 450 тысячами рублей материнского капитала и потратила их на свои нужды36-летняя жительница Калужской области обманным путем завладела более чем 450 тысячами рублей материнского капитала и потратила их на свои нужды.
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