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Калужские новости

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Калужанке грозит срок за мошенничество при получении маткапитала

Калужанке грозит срок за мошенничество при получении маткапитала

36-летняя жительница Калужской области обманным путем завладела более чем 450 тысячами рублей материнского капитала и потратила их на свои нужды36-летняя жительница Калужской области обманным путем завладела более чем 450 тысячами рублей материнского капитала и потратила их на свои нужды.

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