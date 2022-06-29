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Заигрывая с Украиной, Евросоюз рискует своим существованием

Заигрывая с Украиной, Евросоюз рискует своим существованием

Приглашение в ЕС действует только до смены состава Еврокомиссии Ирина Гусева Фото: AP Photo/Olivier Matthys/TASS Предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз подрывает доверие к этому объединению, считает обозреватель Der Freitag Лутц Херден.

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