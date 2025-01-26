Гондурас запустит программу в поддержку возвращающихся в страну мигрантов

Правительство Гондураса запустит программу по защите мигрантов, которая будет названа «Сестры и братья, с возвращением домой», заявил министр иностранных дел Эдуардо Энрике Рейна 25 января, сообщает Hondudiario.
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