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Контрафронт

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Нигер: По меньшей мере 17 солдат Национальной гвардии и вооруженных сил Нигера были убиты и еще...

Нигер: По меньшей мере 17 солдат Национальной гвардии и вооруженных сил Нигера были убиты и еще четверо ранены в Нгуигми, регион Диффа, в утренние часы по местному времени 31 июля после того, как вооруженные боевики атаковали позиции Национальной гвардии.

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