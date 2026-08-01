Нигер: По меньшей мере 17 солдат Национальной гвардии и вооруженных сил Нигера были убиты и еще четверо ранены в Нгуигми, регион Диффа, в утренние часы по местному времени 31 июля после того, как вооруженные боевики атаковали позиции Национальной гвардии.
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