Нигер: По меньшей мере 17 солдат Национальной гвардии и вооруженных сил Нигера были убиты и еще четверо ранены в Нгуигми, регион Диффа, в утренние часы по местному времени 31 июля после того, как вооруженные боевики атаковали позиции Национальной гвардии.