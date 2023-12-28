Леонид Агутин объяснил, почему на "Песне года" не вышел на одну сцену с SHAMAN

Певец опроверг свой отказ петь в одном кадре с Ярославом ДроновымНекоторое время назад появилась информация о том, что во время съёмок концерта "Песня года" Леонид Агутин отказался выступать на одной сцене с SHAMAN.
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